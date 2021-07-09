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    Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей - МОК

    9 Июля 2021, 07:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийские игры-2020 в Токио не будут допущены зрители. Об этом сообщила японский министр Тамае Марукава, ответственная за проведение предстоящих соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    8 июля, в столице Японии был введен режим чрезвычайной ситуации, который продлится практически до конца августа.

    Изначально из-за пандемии было принято решение не допускать на Игры иностранных болельщиков.

    Теперь же посетить соревнования не смогут и местные зрители: все соревнования в Токио, торжественные мероприятия, среди которых открытие и закрытие ОИ-2020, будут проведены без участия людей на трибунах.

    При этом сохраняется вероятность, что в некоторых областях японские любители спорта все же увидят Игры.

    «Решено не допускать зрителей в Токио, Канагаве, Сайтаме и Тибе. В свою очередь в префектурах Мияги, Фукусима и Сидзуока разрешен допуск с лимитом в 10 тысяч человек и не более 50 процентов заполняемости объектов», - озвучила Марукава.

    Напомним, Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Мировые новости
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