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    Олимпийские игры в Пекине: анонс первого дня соревнований

    3 Февраля 2022, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 февраля в Китае стартует один из самых долгожданных стартов этой зимы - Олимпийские игры Пекин-2022. Представляем анонс дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Разница во времени между Нур-Султаном и Пекином составляет +3 часа. Первыми на играх в квалификационных соревнованиях выступят казахстанские могулисты. Кроме того, сегодня состоится первая официальная тренировка атлетов в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.

    Программа выступлений атлетов:

    Вид спорта: фристайл-могул. Квалификация.

    Кто: Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Анастасия Городко, Олеся Граур, Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.

    Начало: 16:00. Женщины;

    17:45. Мужчины

    Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина. Официальная тренировка

    Кто: Сергей Ткаченко, Даниил Васильев

    Начало: 20:00

    Добавим, что время указано по Нур-Султану.

    Напомним, что официальная церемония открытия стартует завтра 4 февраля.

    Ранее пресс-служба Министерства культуры и спорта РК назвала виды спорта, где казахстанцы могут наиболее успешно выступить на Олимпиаде в Пекине.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Зимние виды спорта Олимпиада-2022
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