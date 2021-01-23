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    Олимпиаду в Токио могут провести без зрителей

    23 Января 2021, 12:49

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах в пятницу высказался о возможном проведении Олимпийских Игр в Токио без зрителей, передает МИА «Казинформ» передает со ссылкой на Kyodo.

    Прежде, по словам Томаса Баха, ожидалось, что количество зрителей на Олимпийских Играх в Токио будет сокращенно до определенного уровня.

    В новостном видеорелизе, Президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах сообщил, что выполняется работа на случай различных сценариев при проведении Олимпийских Игр в Токио в период с июля по август этого года. Это касается иммиграционных правил, карантинных требований, правил по социальному дистанцированию в Олимпийском селе, а также вопроса числа зрителей.

    Он также рассказал о готовности 206 Национальных Олимпийских Комитетов принять участие в Играх.

    Сообщается, что сами жители Японии выступают против проведения Олимпийских и Параолимпийских Игр, что доказывает опрос ИА Kyodo, согласно которому 80 процентов респондентов высказались за отмену или повторное перенесение Игр.

    В разговоре с Kyodo News, Бах отметил, что на данный момент не существует каких-либо причин, которые могут препятствовать церемонии открытия Олимпийских Игр на Олимпийском Стадионе в Токио 23 июля.

    «Именно поэтому нет «плана Б», и мы полностью готовы провести Игры в безопасности и успешно», - добавил он.

    Он также призвал МОК проявить «гибкость» и вносить необходимые изменения с целью защиты здоровья и безопасности всех задействованных лиц.

    Говорится, что в столице Японии и 10 других префектурах страны объявили чрезвычайное положение, которое продлится до 7 февраля. Въезд иностранным нерезидентам, в том числе спортсменам, запрещен с целью остановить распространение вируса.

    Сообщается, что Токио ежедневно регистрируют более 1000 новых случаев коронавирусной инфекции в течение последних дней.

    Эстафета Олимпийского огня запланирована на конец марта, где примут участие 10000 бегунов, которые доставят факел на церемонию открытия 23 июля.

    Напомним, 30 марта Япония объявила о переносе даты проведения Олимпиады. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Спорт Олимпиада Япония
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