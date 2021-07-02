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    Олимпиада в Токио: в каких видах спорта у Казахстана большие шансы завоевать медали

    2 Июля 2021, 17:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РК Андрей Крюков поделился мнением о том, в каких видах спорта Казахстан возможно возьмет медали в предстоящих Олимпийских играх в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу сказать следующее. Традиционно в нашем спорте мы всегда делали ставки на виды единоборства, силовые виды спорта. Сейчас на Олимпийских играх в Токио изменился приоритет, появились новые виды, которые достойно представлены спортсменами. Поэтому говорить о медалях можно в боксе, дзюдо, велоспорте, тяжелой атлетике, плавании. Мы рассчитываем, что Дмитрий Баландин сможет выступить достойно», - сказал Андрей Крюков.

    По его словам, также есть шансы в карате, скалолазании.

    «Это основные приоритетные виды, в которых ожидаем хорошее выступление спортсменов», - отметил Андрей Крюков.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Олимпиада
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