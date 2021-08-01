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    Олимпиада в Токио: расписание выступлений казахстанских спортсменов 2 августа

    1 Августа 2021, 22:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские спортсмены выступят в шести видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Полное расписание соревнований:

    06:58 Гребля на байдарках и каноэ. Одиночки. 200 метров. Женщины

    Наталья Сергеева

    07:05 Гребля на байдарках и каноэ. Двойки. 1000 метров. Мужчины

    Сергей Емельянов, Тимофей Емельянов

    07:30 Легкая атлетика. Бег на 200 метров. Женщины. Квалификация

    Ольга Сафронова

    08:30 Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала

    77 кг. Демеу Жадраев — Сохеи Ябику (Япония)

    08:30 Пулевая стрельба. Винтовка из трех положений. 50 метров. Мужчины

    Юрий Юрков

    16:30 Синхронное плавание. Женщины. Произвольная программа

    Александра Немич, Екатерина Немич

    16:50 Водное поло. Мужчины. Предварительный раунд

    Казахстан — Австралия.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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