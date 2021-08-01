Олимпиада в Токио: расписание выступлений казахстанских спортсменов 2 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские спортсмены выступят в шести видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Полное расписание соревнований:

06:58 Гребля на байдарках и каноэ. Одиночки. 200 метров. Женщины

Наталья Сергеева

07:05 Гребля на байдарках и каноэ. Двойки. 1000 метров. Мужчины

Сергей Емельянов, Тимофей Емельянов

07:30 Легкая атлетика. Бег на 200 метров. Женщины. Квалификация

Ольга Сафронова

08:30 Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала

77 кг. Демеу Жадраев — Сохеи Ябику (Япония)

08:30 Пулевая стрельба. Винтовка из трех положений. 50 метров. Мужчины

Юрий Юрков

16:30 Синхронное плавание. Женщины. Произвольная программа

Александра Немич, Екатерина Немич

16:50 Водное поло. Мужчины. Предварительный раунд

Казахстан — Австралия.