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    Олимпиада в Токио: почему Казахстан останется без трансляции игр

    19 Июля 2021, 21:25

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazaqstan» сделал официальное заявление о трансляции Олимпиады в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».

    «В ответ на запросы телезрителей и представителей СМИ по поводу трансляции XXXII летних Олимпийских игр сообщаем следующее:

    Право прямой трансляции Олимпийских игр в Токио принадлежит компании Dentsu Inc.. Корпорация «Казахстан» и АО «Хабар» вели переговоры с Dentsu Inc. о возможности трансляции летних Олимпийских игр в Казахстане республиканскими телеканалами «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар» с 2019 года. Однако, несмотря на длительные переговоры, прийти к договоренности стороны пока не смогли. Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы.

    В настоящее время телеканалы «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар» готовятся к информационной поддержке казахстанских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио, и оперативному информированию отечественных телезрителей. У телеканалов есть возможность получения фото и видеоматериалов Национального олимпийского комитета и крупных зарубежных информационных агентств.

    XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта», — говорится в сообщении на официальной странице в Instagram.

    Ранее сообщалось о том, кто же будет защищать честь нашей страны на главных мировых спортивных состязаниях и в каких видах спорта.

    Напомним, 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.

    С олимпийской базы «Акбулак» в Токио отправились каратисты, лучники, команды по настольному теннису и фехтованию, тяжелоатлеты и боксёры. С двух других тренировочных баз выехали пловцы, ватерполисты, легкоатлеты, велогонщики, команды по стендовой и пулевой стрельбе и дзюдоисты.

    Вторым рейсом 28 июля, в соответствии с графиком выступлений, в Японию отправятся борцы, команды по художественной гимнастике , артистическому плаванию, пятиборью и часть легкоатлетов – всего 43 человека. Около трёх десятков спортсменов, чья подготовка требует специфических спортивных баз, прошли финальные сборы и карантин за рубежом. Оттуда они полетят сразу в Токио.

    В Японии уже с 8 июля работает Миссия Казахстана на Олимпийских играх. При поддержке посольства Казахстана и МИДа уже приготовлено всё для встречи спортсменов, включая дополнительное оборудование для тренировок.

    Ранее Президент МОК Томас Бах рассказал о планах по виртуальному общению болельщиков.

    Напомним, Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио представил подробности концепции, которая будет лежать в основе содержания и проведения церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    СМИ Спорт Олимпиада Япония Общество
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