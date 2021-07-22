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    Олимпиада в Токио: казахстанские таеквондисты узнали имена первых соперников

    22 Июля 2021, 18:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские таеквондисты Жансель Дениз и Руслан Жапаров узнали имена первых соперников на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    И Жапаров, и Дениз начнут борьбу за медали 27 июля.

    Руслан в категории свыше 80 килограммов первую схватку проведет против Александра Бахманна из Германии.

    Дениз выступит в весе свыше 67 килограммов. Она начнет ОИ против Светланы Осиповой из Узбекистана.

    Напомним, ранее появилось расписание выступлений казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио.

    В свою очередь, команда Казахстана по велоспорту на шоссе приступила к тренировкам в Токио.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Олимпиада Япония
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