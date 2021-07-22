Олимпиада в Токио: казахстанские таеквондисты узнали имена первых соперников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские таеквондисты Жансель Дениз и Руслан Жапаров узнали имена первых соперников на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
И Жапаров, и Дениз начнут борьбу за медали 27 июля.
Руслан в категории свыше 80 килограммов первую схватку проведет против Александра Бахманна из Германии.
Дениз выступит в весе свыше 67 килограммов. Она начнет ОИ против Светланы Осиповой из Узбекистана.
Напомним, ранее появилось расписание выступлений казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио.
В свою очередь, команда Казахстана по велоспорту на шоссе приступила к тренировкам в Токио.