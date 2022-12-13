Олимпиада по шахматам среди школьников впервые пройдет в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 100 тысяч школьников примут участие в республиканской Олимпиаде по шахматам, которая в этом году пройдет впервые в стране. В региональных отборочных соревнованиях принимают участие учащиеся 2-11 классов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерство просвещения РК.

Республиканская Олимпиада стартует 10 января 2023 года. Таким образом, министерство планирует поддержать шахматное движение в стране.

«При поддержке Президента страны реализуется проект «Шахматы в школе». На сегодняшний день шахматы как факультатив введены в 654 школах для более 28 тысяч детей, а количество шахматных секций в школах превысило 10 тысяч. Для дальнейшей поддержки шахматного движения, в этом году по поручению министра Асхата Аймагамбетова будет проведена олимпиада по шахматам среди школьников. Победители и призеры будут награждены медалями, кубками и дипломами. Это будет способствовать дальнейшему вовлечению школьников в шахматное движение. Этот масштабный турнир, будет состоять из школьных, районных, городских, областных и республиканских этапов. Важно охватить каждую школу», - отметила председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.

Отметим, помимо секций, открытых в школах, 60 тысяч школьников занимаются в 3,5 тысячи шахматных кружках в организациях дополнительного образования.

Ранее министр Асхат Аймагамбетов сообщал о достигнутой договоренности между министерством и Федерацией по шахматам о совместной работе в подготовке учебных и методических пособий, проведении шахматных турниров и повышении квалификации тренеров и педагогов.



