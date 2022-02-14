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    Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете

    14 Февраля 2022, 20:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Пекине завершился десятый медальный день соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По его итогам ТОП-10 медального зачета не претерпел серьезных изменений. Лидером по-прежнему является Норвегия — девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей. На втором месте — Германия — восемь золотых, пять серебряных и две бронзовые медали. Тройку лучших команд, как и днем ранее, замыкает США — семь золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали. Лучшая из стран постсоветского пространства по-прежнему Россия, но она опустилась с седьмого места на восьмое — четыре золотые медали, шесть серебряных и восемь бронзовых.

    ТОП-10 медального зачета Олимпиады-2022 в Пекине на 14 февраля:

    1. Норвегия — 9-5-7 (21)

    2. Германия — 8-5-2 (15)

    3. США — 7-6-3 (16)

    4. Нидерланды — 6-4-2 (12)

    5. Австрия — 5-6-4 (15)

    6. Швеция — 5-3-3 (11)

    7. Китай — 5-3-2 (10)

    8. Россия — 4-6-8 (18)

    9. Франция — 3-6-2 (11)

    10. Швейцария — 3-0-5 (8).

    Сборная Казахстана на текущих Играх пока медалей не имеет.

    Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине открылись 4 февраля и продлятся до 20 февраля.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт США Германия Норвегия Олимпиада-2022
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