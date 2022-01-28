Олимпиада-2022: расписание соревнований по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккей – одна из 15 спортивных дисциплин зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В Пекине-2022 пройдут мужской и женский турниры. Каждый турнир имеет свой формат, в нем принимают участие 12 мужских и 10 женских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
ЖЕНСКИЙ ТУРНИР
Место проведения: Национальный крытый стадион Wukesong
Даты проведения: 3 февраля – 17 февраля
3 февраля
Швейцария – Канада (группа А)
Китай – Чехия (группа В)
Япония – Швеция (группа В)
Финляндия – США (группа А)
4 февраля
ОКР – Швейцария (группа А)
Дания – Китай (группа В)
5 февраля
Канада – Финляндия (группа А)
Чехия – Швеция (группа В)
Дания – Япония (группа В)
Женщины. США – ОКР (группа А)
6 февраля
Китай – Япония (группа В)
Швейцария – США (группа А)
7 февраля
Канада – ОКР (группа А)
Чехия – Дания (группа В)
Финляндия – Швейцария (группа А)
Швеция – Китай (группа В)
8 февраля
США – Канада (группа А)
Япония – Чехия (группа В)
ОКР – Финляндия (группа А)
Швеция – Дания (группа В)
11 февраля
Четвертьфинал
Четвертьфинал
12 февраля
Четвертьфинал
14 февраля
Полуфинал
16 февраля
Матч за 3-е место
17 февраля
Финал
МУЖСКОЙ ТУРНИР
Место проведения: Национальный крытый стадион Wukesong
Даты проведения: 9 февраля – 20 февраля
9 февраля
ОКР – Швейцария (группа В
Чехия – Дания (группа В)
10 февраля
Швеция – Латвия (группа С)
Финляндия – Словакия (группа C)
США – Китай (группа А),
Канада – Германия (группа А)
11 февраля
Дания – ОКР (группа B)
Чехия – Швейцария (группа В)
Швеция – Словакия (группа В)
Латвия – Финляндия (группа С)
12 февраля
Канада – США (группа А)
Германия – Китай (группа A)
ОКР – Чехия (группа В),
Швейцария – Дания (группа В)
13 февраля
Словакия – Латвия (группа С
Финляндия – Швеция (группа С)
Китай – Канада (группа А)
США – Германия (группа А)
15 февраля
Квалификационный раунд
16 февраля
Четвертьфинал
18 февраля
Полуфинал
19 февраля
Матч за 3-е место
20 февраля
Финал