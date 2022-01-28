Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Олимпиада-2022: расписание соревнований по хоккею

    28 Января 2022, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккей – одна из 15 спортивных дисциплин зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В Пекине-2022 пройдут мужской и женский турниры. Каждый турнир имеет свой формат, в нем принимают участие 12 мужских и 10 женских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    ЖЕНСКИЙ ТУРНИР

    Место проведения: Национальный крытый стадион Wukesong

    Даты проведения: 3 февраля – 17 февраля

    3 февраля

    Швейцария – Канада (группа А)

    Китай – Чехия (группа В)

    Япония – Швеция (группа В)

    Финляндия – США (группа А)

    4 февраля

    ОКР – Швейцария (группа А)

    Дания – Китай (группа В)

    5 февраля

    Канада – Финляндия (группа А)

    Чехия – Швеция (группа В)

    Дания – Япония (группа В)

    Женщины. США – ОКР (группа А)

    6 февраля

    Китай – Япония (группа В)

    Швейцария – США (группа А)

    7 февраля

    Канада – ОКР (группа А)

    Чехия – Дания (группа В)

    Финляндия – Швейцария (группа А)

    Швеция – Китай (группа В)

    8 февраля

    США – Канада (группа А)

    Япония – Чехия (группа В)

    ОКР – Финляндия (группа А)

    Швеция – Дания (группа В)

    11 февраля

    Четвертьфинал

    Четвертьфинал

    12 февраля

    Четвертьфинал

    14 февраля

    Полуфинал

    16 февраля

    Матч за 3-е место

    17 февраля

    Финал

    МУЖСКОЙ ТУРНИР

    Место проведения: Национальный крытый стадион Wukesong

    Даты проведения: 9 февраля – 20 февраля

    9 февраля

    ОКР – Швейцария (группа В

    Чехия – Дания (группа В)

    10 февраля

    Швеция – Латвия (группа С)

    Финляндия – Словакия (группа C)

    США – Китай (группа А),

    Канада – Германия (группа А)

    11 февраля

    Дания – ОКР (группа B)

    Чехия – Швейцария (группа В)

    Швеция – Словакия (группа В)

    Латвия – Финляндия (группа С)

    12 февраля

    Канада – США (группа А)

    Германия – Китай (группа A)

    ОКР – Чехия (группа В),

    Швейцария – Дания (группа В)

    13 февраля

    Словакия – Латвия (группа С

    Финляндия – Швеция (группа С)

    Китай – Канада (группа А)

    США – Германия (группа А)

    15 февраля

    Квалификационный раунд

    16 февраля

    Четвертьфинал

    18 февраля

    Полуфинал

    19 февраля

    Матч за 3-е место

    20 февраля

    Финал

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада Китай Хоккей Олимпиада-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай