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Олимпиада-2022: расписание соревнований по бобслею

1 Февраля 2022 12:22
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Олимпиада-2022: расписание соревнований по бобслею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На зимней Олимпиаде в Пекине соревнования по бобслею пройдут в четырех дисциплинах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

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Соревнования по бобслею пройдут с 13 по 20 февраля и будут состоять из следующих дисциплин: монобоб, мужские двойки, женские двойки и мужские четверки.

Место проведения: Национальный санно-бобслейный центр Яньцина

13 февраля

Бобслей. Женщины. Монобоб. Заезды 1 и 2

14 февраля

Бобслей. Женщины. Монобоб. 3аезд 3 и 4

Бобслей. Мужчины. Двойки. Заезды 1 и 2

15 февраля

Бобслей. Мужчины. Двойки. Заезды 3 и 4

18 февраля

Бобслей. Женщины. Двойки. Заезды 1 и 2

19 февраля

Бобслей. Мужчины. Четверки. Заезды 1 и 2

Бобслей. Женщины. Двойки. Заезды 3 и 4

20 февраля

Бобслей. Мужчины. Четверки. Заезды 3 и 4.


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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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