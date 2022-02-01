Олимпиада-2022: расписание соревнований по бобслею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На зимней Олимпиаде в Пекине соревнования по бобслею пройдут в четырех дисциплинах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Соревнования по бобслею пройдут с 13 по 20 февраля и будут состоять из следующих дисциплин: монобоб, мужские двойки, женские двойки и мужские четверки.

Место проведения: Национальный санно-бобслейный центр Яньцина

13 февраля

Бобслей. Женщины. Монобоб. Заезды 1 и 2

14 февраля

Бобслей. Женщины. Монобоб. 3аезд 3 и 4

Бобслей. Мужчины. Двойки. Заезды 1 и 2

15 февраля

Бобслей. Мужчины. Двойки. Заезды 3 и 4

18 февраля

Бобслей. Женщины. Двойки. Заезды 1 и 2

19 февраля

Бобслей. Мужчины. Четверки. Заезды 1 и 2

Бобслей. Женщины. Двойки. Заезды 3 и 4

20 февраля

Бобслей. Мужчины. Четверки. Заезды 3 и 4.