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Олимпиада-2022: расписание соревнований по бобслею
1 Февраля 2022 12:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На зимней Олимпиаде в Пекине соревнования по бобслею пройдут в четырех дисциплинах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
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Соревнования по бобслею пройдут с 13 по 20 февраля и будут состоять из следующих дисциплин: монобоб, мужские двойки, женские двойки и мужские четверки.
Место проведения: Национальный санно-бобслейный центр Яньцина
13 февраля
Бобслей. Женщины. Монобоб. Заезды 1 и 2
14 февраля
Бобслей. Женщины. Монобоб. 3аезд 3 и 4
Бобслей. Мужчины. Двойки. Заезды 1 и 2
15 февраля
Бобслей. Мужчины. Двойки. Заезды 3 и 4
18 февраля
Бобслей. Женщины. Двойки. Заезды 1 и 2
19 февраля
Бобслей. Мужчины. Четверки. Заезды 1 и 2
Бобслей. Женщины. Двойки. Заезды 3 и 4
20 февраля
Бобслей. Мужчины. Четверки. Заезды 3 и 4.
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