Олимпиада-2020: Казахстанский теннисист Герасименко выиграл первый матч

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Токио (Япония) на Олимпийских играх в рамках соревнований по настольному теннису впервые выступил представитель Казахстана Кирилл Герасименко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым соперником казахстанца стал Любомир Янчарик из Чехии. Матч завершился в итоге непростой победой со счетом 4:3.

Напомним, ранее Анастасия Лаврова покинула турнир в этой же дисциплине у женщин.

Добавим, что накануне Казахстан выиграл первую медаль на Олимпиаде-2020 — «бронзу» стране принес дзюдоист Елдос Сметов.