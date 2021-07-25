Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Олимпиада-2020: Казахстанский теннисист Герасименко выиграл первый матч

    25 Июля 2021, 14:25

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Токио (Япония) на Олимпийских играх в рамках соревнований по настольному теннису впервые выступил представитель Казахстана Кирилл Герасименко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первым соперником казахстанца стал Любомир Янчарик из Чехии. Матч завершился в итоге непростой победой со счетом 4:3.

    Напомним, ранее Анастасия Лаврова покинула турнир в этой же дисциплине у женщин.

    Добавим, что накануне Казахстан выиграл первую медаль на Олимпиаде-2020 — «бронзу» стране принес дзюдоист Елдос Сметов.

    Автор:

    Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Елена Рыбакина выступит на турнире в Берлине: где и когда смотреть матч
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей