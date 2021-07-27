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    Олимпиада-2020: Казахстанский лучник проиграл во втором круге индивидуального турнира

    27 Июля 2021, 12:21

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанский лучник Денис Ганькин выступил во втором круге индивидуального мужского турнира на Олимпиаде-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В борьбе за выход в 1/8 финала Ганькин встретился с итальянцем Мауро Несполи и уступил ему со счетом 2:6.

    В первом раунде Денис оказался сильнее египетского спортсмена Юссофа Толба — 6:4. При этом в связи с техническими неполадками изначально было объявлено, что казахстанец уступил сопернику со счетом 6:2. Позже официальный сайт Олимпиады в Токио опубликовал корректные результаты.

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