Олимпиада-2020: Казахстанский гимнаст остался без медали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский гимнаст Милад Карими выступил в финале упражнений на перекладине Олимпиады-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец завершил свое выступление с результатом 11.266 и еще до окончания состязания выбыл из тройки лидеров, лишившись шансов на медали. Отметим, что в квалификации этой же дисциплины Милад показал второй результат (14.766).

Ранее Карими занял 14-е место в многоборье и пятое - в финале вольных упражнений.

На 3 августа в активе олимпийской сборной Казахстана — три бронзовых медали Токио-2020. Их завоевали дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло. Олимпийские игры-2020 завершатся 8 августа.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Закир Сафиуллин не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в Токио.