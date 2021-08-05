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    Олимпиада-2020: Казахстан показал лучший медальный день

    5 Августа 2021, 17:46

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанские спортсмены показали свое самое успешное выступление на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Они смогли завоевать сразу три медали: бронзовыми призерами стали боксер Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратист Дархан Асадилов. Ранее отечественные атлеты еще не выигрывали трех наград за один день соревнований.

    Всего в копилке сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 в Токио на данный момент семь бронзовых медалей. Помимо вышеупомянутых спортсменов, «бронзу» стране принесли четвертую бронзовую медаль Олимпиады-2020 для Казахстана завоевал боксер Камшыбек Кункабаев, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло и дзюдоист Елдос Сметов .

    Фото: Женис Ыскыбай, НОК РК

    https://www.sports.kz/news/kazahstan-vyidal-luchshiy-medalnyiy-den-na-olimpiade-2020

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