Олимпиада-2020: Итоги утренней сессии соревнований по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Олимпиаде в Токио продолжились соревнования среди боксеров, поражение в которых потерпели сразу три представителя Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Итоги утренней сессии соревнований по боксу на Олимпиаде-2020:

Женщины. Полулёгкий вес (57 кг). 1/4 финала

Нести Петесио (Филиппины) — 5:0 — Йени Ариас (Колумбия)

Ирма Теста (Италия) — 5:0 — Каролина Вейр (Канада)

Женщины. Средний вес (75 кг). 1/8 финала

Лорен Прайс (Великобритания) — 5:0 — Мёнхбатын Мягмаржаргал (Монголия)

Атейна Билон (Панама) — 5:0 — Кейтлин Паркер (Австралия)

Таммара Тибо (Канада) — 4:1 — Надежда Рябец (Казахстан)

Нушка Фонтейн (Нидерланды) — 4:1 — Эльжбета Войчик (Польша)

Мужчины. Полулёгкий вес (57 кг). 1/8 финала

Курт Уокер (Ирландия) — 4:1 — Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан)

Дюк Раган (США) — 5:0 — Серик Темиржанов (Казахстан)

Жан-Карлос Кайседо (Эквадор) — 5:0 — Сэмюэл Таки (Гана)

Сейбер Авила (Колумбия) — 3:2 — Эверисто Муленга (Замбия)

Мужчины. Полутяжёлый вес (81 кг). 1/8 финала

Имам Хатаев (РФ/ОКР) — 4:1 — Бекзат Нурдаулетов (Казахстан)

Газимагомед Джалидов (Испания) — 3:2 — Пауло Аокусо (Австралия)

Кено Машаду (Бразилия) — 5:0 — Чэнь Дасян (Китай)

Бенджамин Уиттакер (Великобритания) — 5:0 — Абдельрахман Салах Ораби (Египет).