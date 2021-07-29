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    Олимпиада-2020: Где смотреть трансляцию тенниса и бокса

    29 Июля 2021, 12:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио пройдут состязания по теннису и боксу с участием казахстанских спортсменов - матч Рыбакиной за выход в финал и бои Аманкула и Кункабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисистка Елена Рыбакина сыграет в полуфинале одиночного разряда против представительницы Швейцарии Белинды Бенчич. Начало игры запланировано на 12:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал «Ел Арна».

    В 14:00 начнется вечерняя сессия у боксеров, где от Казахстана на ринг выйдут двое бойцов: Абильхан Аманкул (до 75 кг) встретится с узбеком Фанатом Кахрамоновым, а Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг) сразится против египтянина Юсри Резка Мостафы Хафеза. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Qazaqstan».

    Напомним, ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов

    Автор:

    Спорт Олимпиада Япония Бокс Теннис
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