Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Олигархи при возвращении ТЭЦ государству должны возместить ущерб – Ерлан Саиров

    30 Ноября 2022, 12:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Олигархи при возвращении ТЭЦ государству должны возместить ущерб. Об этом заявил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Большинство из этих сетей находится в частной собственности, в основном у представителей олигархических групп. Поэтому, мы считаем, что олигархические группы и конкретно олигархи на сегодняшний день должны с большей ответственностью относиться как к судьбам жителей, так и этих сетей и раскошелиться», - сказал Ерлан Саиров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Он также заявил, что в случае возвращения этих объектов в собственность государства олигархи должны возместить ущерб.

    «Если какие-то группы надумают вернуть в лоно государства эти стратегические объекты, то они должны возместить ущерб государству. Это очень легко посчитать. Нужно провести аудит и проверить, какая изношенность (оборудования и сетей на ТЭЦ) была, когда они брали это предприятие и какая степень изношенности сейчас на этих предприятиях. Вот эту разницу они должны вернуть государству. Они должны еще выплатить компенсацию народу за моральный ущерб», - добавил Ерлан Саиров.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экибастуз ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Власти пообещали подключение к теплу всех многоквартирных домов в Экибастузе до вечера
    Теплосети Алматы проверят во избежание повторения экибастузского ЧП
    Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге
    Ерлан Саиров призвал проверить целевое использование средств, выделенных на магистральные сети
    Популярное
    1 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
    2 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
    3 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
    4 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
    5 Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана
    Новости партнеров