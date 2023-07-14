Олененка спасли из лесного пожара в Бурабае

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Работники Акылбайского лесничества ГНПП «Бурабай» при тушении лесного пожара на горе Кокше нашли и спасли от гибели олененка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УДП РК.

Олененка в расселине между камнями, рядом с тлеющей лесной подстилкой, заметил мастер леса Азамат Тюлебаев.

«Олененок был напуган. Мне с трудом удалось его достать. С ребятами перенесли его в безопасное место, напоили водой. Убедившись, что он не пострадал и может ходить, сфотографировали на память и отпустили на волю», - рассказал А. Тюлебев.

Напомним, 13 июля в 16:18 часов было зарегистрировано возгорание на горе Кокше, на территории Акылбайского лесничества ГНПП «Бурабай» квартал 7, выдел 14. Причина возгорания - грозовой разряд. Очаг возгорания находится на высоте более 600 метров от уровня моря.

Пожар был локализован в 18:25. Однако, наблюдение за местом пожара и дотушивание лесной подстилки продолжается.