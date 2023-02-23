Олеато: кофе со вкусом оливкового масла появится в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ – В Италии любители кофе получат возможность попробовать свой любимый напиток с оливковым маслом. Одна из крупнейших в мире сети кофеен Starbucks объявила о запуске линейки напитков на основе оливкового масла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Генеральный директор компании Говард Шульц заявил, что оливковое масло придает кофе «неожиданный, бархатистый, маслянистый вкус …».

Пока что запуск олеато запланирован только в Италии, где у компании функционируют около 20 точек.

Уже весной этого года кофейный гигант планирует представить ассортимент горячих напитков и напитков со льдом с оливковым маслом в штате Южная Калифорния в США и чуть позже - в Великобритании, на Ближнем Востоке и Японии.

Ассортимент «олеато», который будет запущен сегодня в Италии, включает эспрессо со льдом и латте с оливковым маслом, приготовленным на пару с овсяным молоком.

Оливковое масло является ключевой частью средиземноморской диеты, связанной с такими странами, как Италия, Греция и Испания.

Его польза для здоровья частично связана с мононенасыщенными жирными кислотами, входящими в его состав и содержащими витамины и минералы, а также полифенолами, которые являются микроэлементами, полученными из растений.

Термин «пить оливковое масло» стал трендом на платформе TikTok в прошлом году. Сторонники этого тренда уверяли, что оливковое масло обладает противовоспалительными свойствами.

Некоторые итальянцы выступали с призывом бойкотировать американский кофейный бренд, когда тот объявил о планах открыть свой первый магазин в стране в 2018 году. Дело в том, что в Италии очень популярные маленькие семейные кофейни и приход такого бренда стал для них реальной угрозой.

В то время Говард Шульц заявил: «Мы не собираемся учить итальянцев готовить кофе. Мы приходим сюда со смирением и уважением, чтобы показать, чему мы научились».

Фото: STARBUCKS