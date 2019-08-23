Ольга Рыпакова примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 24 августа, в Париже состоится очередной этап престижного легкоатлетического турнира «Бриллиантовая лига». В нем примет участие лидер команды Казахстана Ольга Рыпакова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Спортсменка будет соревноваться в тройном прыжке. В стартовом протоколе значатся десять участниц, представляющие список лидеров. Единственное, на старт не выйдет олимпийская чемпионка из Колумбии Катрин Ибаргуэн.

Отметим, что в данное время лучший результат сезона принадлежит Юлимар Рохас из Венесуэлы - 15.11. Рыпакова в лучшей попытке в текущем сезоне прыгнула на 14.37.