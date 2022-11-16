Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Ольга Перепечина встретилась с госсекретарем МИД Румынии

    16 Ноября 2022, 22:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина встретилась с государственным секретарем Министерства иностранных дел Румынии Юлианом Фотой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В своем приветственном слове Ольга Перепечина отметила, что Румыния является важным партнером Казахстана, подчеркнув, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание укреплению взаимовыгодных отношений между Астаной и Бухарестом.

    «Считаем необходимым поддерживать и продвигать повестку взаимовыгодного сотрудничества и по линии Парламентов наших стран. В Сенате и Мажилисе функционируют группы по сотрудничеству с Румынией. Мы также заинтересованы в налаживании рабочих контактов с румынскими коллегами на международных парламентских площадках, включая Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и Межпарламентский Союз», - отметила вице-спикер.

    Ольга Перепечина рассказала гостю о предстоящих выборах Президента Республики Казахстан, которые проходят в контексте масштабных внутриполитических преобразований.

    Юлиан Фота отметил, что Румыния высоко оценивает сотрудничество с Казахстаном, а также готова активно способствовать укреплению двусторонних взаимоотношений.


    Фото: senate.parlam.kz
    Сенат Румыния Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
    8 млрд тенге выделяют из бюджета на финансирование всех партий Парламента
    Закон о займе у МБРР более 340 млн евро приняли в Сенате
    Сенаторы встретились с представителями Международного валютного фонда
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    Новости партнеров