Ольга Перепечина ознакомилась с проблемными вопросами Северо-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Перепечина в рамках выезда в регионы провела рабочее заседание в областном акимате Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы, волнующие жителей области: рост цен на товары, повышение заработных плат, вопросы снижения тарифов для субъектов естественных монополий, а также подробно рассмотрено Послание Президента, которое посвящено реализации новых политических реформ и ряда социально-экономических мер.

На заседании также приняли участие представители ТОО «СКО Леском», которые ранее обращались к сенатору с проблемой неприемлемых тарифов для субъектов естественных монополий. Ольга Перепечина отметила, что после анализа ситуации и по результатам рассмотрения этого обращения в Правительстве, было решено снизить тарифы на услуги подъездных путей, для субъектов естественных монополий предоставляющих регулируемые услуги.

«Эти тарифы должны быть снижены, но при этом они должны покрывать затраты ТОО, иначе мы получим еще одно убыточное предприятие», - отметила Ольга Перепечина.

Также Ольга Перепечина посетила ТОО «CT Assembly», завод по сборке сельскохозяйственной техники «Claas», где встретилась с коллективом и ознакомилась с ходом работ данного предприятия.

Встретилась сенатор с жителями региона и в областном филиале партии «Ак жол». Участники встречи обсудили Послание Президента, обратив особое внимание внедрению смешанной пропорционально-мажоритарной системы выборов, усиление роли маслихатов, совершенствование выборного процесса и другие аспекты масштабной программы политических реформ Президента.