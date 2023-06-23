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    Ольга Перепечина и Альберт Рау получили новую должность

    23 Июня 2023, 13:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Утверждены два заместителя председателя Парламентской комиссии по мониторингу реализации целей устойчивого развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разработано положение о парламентской комиссии. На сегодняшнем заседании это положение утвердили. Заместители обеих палат Парламента должны быть заместителями председателя парламентской комиссии. В этой связи Ольга Перепечина из Сената и Альберт Рау из Мажилиса были выдвинуты и одобрены в качестве заместителей председателя комиссии», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев на первом заседании комиссии.

    Секретарем комиссии избрана депутат Сената Акмарал Альназарова.

    Также рассмотрен план работы парламентской комиссии на 2023-2024 годы.

    «Мы организуем нашу работу на основе этого документа. Это всего лишь проект. Вы можете направить соответствующие предложения секретарю комиссии. Далее мы дополним план. В него вносятся все предложения и реализуются новые шаги в этом направлении. Сегодня мы утверждаем план работы только концептуально, то есть постепенно его дополняем», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Ранее сообщалось, что Маулен Ашимбаев возглавил парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Внешняя политика Казахстана Политика Маулен Ашимбаев
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