Ольга Перепечина и Альберт Рау получили новую должность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Утверждены два заместителя председателя Парламентской комиссии по мониторингу реализации целей устойчивого развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработано положение о парламентской комиссии. На сегодняшнем заседании это положение утвердили. Заместители обеих палат Парламента должны быть заместителями председателя парламентской комиссии. В этой связи Ольга Перепечина из Сената и Альберт Рау из Мажилиса были выдвинуты и одобрены в качестве заместителей председателя комиссии», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев на первом заседании комиссии.

Секретарем комиссии избрана депутат Сената Акмарал Альназарова.

Также рассмотрен план работы парламентской комиссии на 2023-2024 годы.

«Мы организуем нашу работу на основе этого документа. Это всего лишь проект. Вы можете направить соответствующие предложения секретарю комиссии. Далее мы дополним план. В него вносятся все предложения и реализуются новые шаги в этом направлении. Сегодня мы утверждаем план работы только концептуально, то есть постепенно его дополняем», - сказал Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что Маулен Ашимбаев возглавил парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития.