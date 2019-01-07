«Окжетпес» сыграет с клубом Суперлиги Швейцарии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Клуб Премьер-лиги из Кокшетау начал свой первый учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к сезону-2019, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Команда молодого казахстанского специалиста Андрея Карповича прибыла на УТС, который пройдёт с 7 по 21 января в Белеке, Турция. Клубом запланирован ряд контрольных игр с клубами Швейцарии и Венгрии, а также с местными футболистами. Кстати, именно стамбульский футбольный клуб из Второй лиги Турции «Сарыер» станет первым соперником «синегорцев». Матч с турецкой командой запланирован на 10 января.



Особняком среди спарринг-партнеров «Окжетпеса» стоит крепкий середняк Суперлиги Швейцарии «Сьон», к слову, 2-кратный чемпион и обладатель 13-ти трофеев Кубка Швейцарии. Кстати, «Сьон» так же возглавляет молодой специалист Мурат Якин, известный в прошлом швейцарский футболист, тренировавший московский «Спартак» в 40 лет, а в 38 - «Базель». Сейчас Мурату - 44. Контрольный матч «Окжетпес» - «Сьон» запланирован на 13 января.



Ну, и в завершение турецких сборов кокшетаусцы сыграют с двумя венгерскими клубами - 17 января с «Аквиталом» и 20-го с аутсайдером чемпионата Венгрии ФК «Халадаш».

Напомним, что вернувшийся в КПЛ «Окжетпес» после новогодних праздников возглавил Андрей Карпович, в прошлом сезоне работавший в «Кайрате», где он сумел впервые в истории казахстанского футбола завоевать Кубок РК исключительно с казахстанскими футболистами, т.е. без легионеров.

В тренерский штаб Карповича в «Окжетпесе» вошли: Сергей Лабодовский (ассистент), Борис Глушков (тренер по ОФП), Александр Ольхов (тренер по вратарям), Евгений Валентюкевич (тренер) и Магомед Нозадзе (тренер-аналитик).