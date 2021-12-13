Октябрьский район Караганды переименовали в честь Алихана Бокейхана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде переименовали Октябрьский район в честь Алихана Бокейхана. Лидеру партии «Алаш» в этом году исполнилось 155 лет со дня рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

С долгожданным историческим событием карагандинцев поздравил аким города Ермаганбет Булекпаев.

«Переименование района – это прежде всего дань уважения исторической деятельности Алихана Бокейхана, истории нашей страны в целом. Меняется не только название, но и облик самого района. В последние несколько лет проведена большая работа по ремонту фасадов, кровель домов, подъездных путей и внутриквартальных проездов. Завершилась масштабная реконструкция центральной дороги Майкудука. Идёт строительство нескольких современных жилых комплексов, в микрорайонах заработали новые поликлиники. После реконструкции открылся стадион «Литейщик». Впереди ещё немало преобразований», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Район был образован в 1938 году в северной части города. До 1961 года носил название Сталинский. Затем был переименован в Октябрьский. Его площадь равна 22,4 тысячи га. Численность населения – 227 тысяч человек. В состав входят Майкудук, Пришахтинск, Сортировка.

Алихан Бокейхан родился 5 марта 1866 года в ауле Токраунской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области. Он был государственным и общественным деятелем, журналистом и учёным, организатором и лидером национально-демократической партии «Алаш», а также председателем Алашской автономии, комиссаром Временного правительства по Казахстану в 1917 году. Позже был осуждён по обвинению в принадлежности к «террористической организации» и расстрелян. Реабилитирован в 1989 году.

«Есть хорошие слова Алихана Бокейхана о том, что «мнение и воля народа – высшие инстанции закона». В канун Дня Независимости мы с гордостью говорим, что Октябрьский район переименован в район имени Алихана Бокейхана. Человека, который ратовал за единство Казахстана, за его будущее», – отметил секретарь Карагандинского городского маслихата Кудайберген Бексултанов.