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    Октоберфест из-за коронавируса отменили в Германии

    21 Апреля 2020, 15:20

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Крупнейший в мире фестиваль пива Октоберфест отменили в этом году из-за коронавируса. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Октоберфест в 2020 году должен быть отменен. Риск слишком высок. Вы не можете ни держать дистанцию, ни носить маску для лица. Жить с коронавирусом означает жить осторожно, пока не появится вакцина или лекарство», - написал Зедер в Twitter.

    Это решение баварский премьер принял вместе с мэром Мюнхена Дитером Райтером. Как сообщается на сайте Октоберфеста, по всей вероятности, мероприятие пройдет 18 сентября 2021 года.

    Всемирно известное мероприятие Германии должно было состояться с 19 сентября по 4 октября этого года. Для Баварии это будет первый год без знаменитого пивного фестиваля со времен Второй мировой войны.

    Традиции современного Октоберфеста сложились в конце XIX века. За две недели фестиваль посещают более шести миллионов человек, которые в среднем тратят в Мюнхене около 1 млрд евро.

    Фото: www.de-online.ru

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Германия
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