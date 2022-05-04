Окончательное решение о выходе КазМунайГаза и AirAstana на IPO примут летом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В фонде национального благосостояния «Самрук-Казына» все еще не приняли решения по выходу АО «КазМунайГаз» и АО «Эйр Астана» на IPO. О причинах задержки сообщил глава фонда Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С IPO, SPO ситуация непростая. Волатильные тренды идут практически на всех финансовых рынках, есть определенное снижение интереса международных инвесторов к нашему региону, фиксируются риски. Тем не менее, мы считаем, что наши компании имеют большой потенциал для публичного размещения. Инвестиционное окно мы все еще планируем на 2022 год, но окончательное решение будем принимать летом, исходя, в том числе, из геополитических факторов», – пояснил председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Это решение зависит от заключения инвестиционных банков, которые занимаются организацией выхода на IPO, результатов проведенной аналитики самим фондом и совместной работы с Правительством.

О готовности выхода АО «КазМунайГаз» и АО «Эйр Астана» на IPO сообщалось еще в 2020 году.





Фото: sk.kz