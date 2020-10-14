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    Около восьми тысяч астанчан получат выплаты из фонда «Birgemiz»

    14 Октября 2020, 18:40

    НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно поручению Первого Президента страны - Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Абишевича Назарбаева в Казахстане стартовала третья волна единовременных выплат из фонда «Birgemiz». В столице помощь в размере 50 тысяч тенге получат 7895 нуждающихся по семи утвержденным категориям социально- уязвимых слоев населения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    « Помощь в рамках третьей волны единовременных выплат из фонда « Birgemiz» получат только те граждане, кто не получал ее ранее. Списки получателей формировались и сверялись с базами данных ГЦВП, управления образования и управления занятости и социальной защиты населения г. Нур-Султана «, - рассказал первый заместитель председателя столичного филиала партии «Nur Otan» Ерлан Каналимов.

    По словам Е. Каналимова в списки получателей вошли малообеспеченные семьи, дети- сироты, инвалиды первой и второй групп, пенсионеры (получающие минимальную пенсию и ниже, одиноко проживающие), участники ВОВ и приравненные к ним, а также труженики тыла.

    « Хочу выразить огромную благодарность Елбасы, партии « Nur Otan» за оказанную помощь , за то, что помогаете и не забываете про нас. Я инвалид первой группы и эта помощь нам как нельзя, кстати, огромное спасибо от чистого сердца «, - сказала жительница столицы Татьяна Трамова.

    Всего по стране единовременные выплаты в размере 50 тысяч тенге получат сто тысяч нуждающихся семей.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Социальная поддержка Нур Отан Общество
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