Около тысячи тонн продукции привезут в Астану Карагандинская и Кызылординская области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около тысячи тонн продукции привезут на ярмарку в Астану Карагандинская и Кызылординская области, передает официальный сайт акимата Астаны.

В эти выходные, 6 и 7 октября, в столице в честь празднования 20-летия города состоится сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Карагандинской и Кызылординской областей.

Аграрии планируют привести в общей сложности около 1000 тонн продукции, в том числе мясо и мясную продукцию, молочные продукты, яйца, рыбу, овощи, фрукты и другие. Ярмарка традиционно пройдет на территории спортивного комплекса «Казахстан» по ул. К. Мунайтпасова, 9.

На торговой площади будет установлено 40 торговых палаток, где свою продукцию представят фермерские хозяйства областей, а также такие перерабатывающие предприятия, как «Корпорация Караганды - НАН», ТОО «Натиже Сут Фабрикасы», АО «Евразиан Фудс», ТОО «Бидай НАН», ТОО «Фирма Тулпар».

В рамках проведения сельскохозяйственной ярмарки будет организован фестиваль баурсака и кумыса, также представлена концертная программа творческих коллективов областей.