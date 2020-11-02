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    Около тысячи новобранцев прибыли в воинские части РгК  «Восток»

    2 Ноября 2020, 19:56

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Новобранцы прибыли в воинские части Регионального командования «Восток», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Восток».

    В ведомстве сообщили, что более 900 новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет, призванные в ряды Вооруженных сил из разных областей, в течение месяца будут проходить курс молодого бойца в ВКО. По завершении курса военнослужащие срочной службы примут присягу. В целях профилактики распространения COVID-19 среди личного состава молодого пополнения по прибытию в воинские части проводится отбор проб ПЦР.

    К приезду молодого пополнения созданы все условия для прохождения службы, назначена администрация сборов, в состав которйо вошли опытные офицеры и сержанты, которые помогут молодому пополнению адаптироваться в новых условиях и обучат основам военного дела. Будущие защитники Родины будут обучаться основам военного дела, тренировать меткость, силу, выносливость, совершенствовать свои знания, навыки и умения. В процессе изучения молодого пополнения большое внимание уделяется уровню образования и наличию специальности, особенностям характера и деловым качествам, индивидуальным особенностям каждого военнослужащего. «Мой дед был ветераном Великой Отечественной войны, отец проходил срочную службу в Киеве. Они всегда говорили мне, что служить в армии обязан каждый мужчина, ведь это наша Родина, которая нас бережет. Для меня большая честь служить в рядах Вооруженных сил независимого государства и продолжить путь моих предков» - рассказал новобранец Павел Кораблев.

    Молодое пополнение уже вполне успешно показывает свою инициативу и целеустремленность. Фото: пресс-служба Семейского гарнизона

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Армия
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