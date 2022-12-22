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    Около тысячи незаконно задержанных освободили из изоляторов в РК

    22 Декабря 2022, 17:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целом, в уголовном процессе приоритетным направлением остается защита конституционных прав граждан. Об этом заявил первый заместитель Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев на брифинге, посвященном итогам надзорной деятельности органов прокуратуры за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках трехзвенной модели через фильтр органов прокуратуры прошло почти 400 тысяч решений следователей. В согласовании 25 тысяч незаконных постановлений нами было отказано. В результате защищены от необоснованного вовлечения в уголовную орбиту преследования 2 тысячи граждан», - сказал Тимур Ташимбаев.

    Спикер также отметил, что из изоляторов и служебных помещений освободили порядка одной тысячи незаконно задержанных.

    «По нашей инициативе пересмотрены приговоры и улучшено положение 199 осужденных, в том числе оправданы 20 человек. К примеру, по протесту Генерального прокурора Верховный суд оправдал 10 граждан, которые ранее в 2013-2020 годы были незаконно осуждены. Суд согласился с доводами прокуратуры о наличии в действиях сотрудников органов досудебного расследования признаков провокации», - резюмировал Тимур Ташимбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Пенитенциарная система Генпрокуратура
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