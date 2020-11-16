Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Около тысячи человек обеспечит работой золотоизвлекательная фабрика в Акмолинской области

    16 Ноября 2020, 22:15

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Около одной тысячи новых рабочих мест будет создано на новой золотоизвлекательной фабрике, строительство которой ведется в Бурабайском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам акима Бурабайского района Асета Муздыбаева, выступившего на брифинге, с начала года в районе по основным социально-экономическим показателям обеспечена положительная тенденция роста (промышленность – 101,1%, сельское хозяйство – 111,8%, инвестиции – 105,6%, строительство жилья – 155,3%, среднемесячная заработная плата 125%).

    В ходе реализации стратегии индустриально-инновационного развития обеспечен объем промышленного производства на сумму 48,9 млрд тенге. Индекс физического объема промышленной продукции составил 101,1 %.

    «Рост объема производства обеспечен за счет увеличения продукции обрабатывающей промышленности на 15,4%, в том числе в металлургической промышленности на 19,4%, производство продуктов питания свыше 13%. Ведется строительство золотоизвлекательной фабрики первичных руд, производительностью 5 млн тонн в год (ТОО RG Processing). На ней будет создана одна тысяча новых рабочих мест. Запуск планируется в конце 2022 года», - отметил А. Муздыбаев.

    По словам спикера, в Бурабайском районе в основной капитал вложены инвестиции в сумме 28,9 млрд тенге. При этом объем частных инвестиций увеличился по сравнению с предыдущим годом на 25,6% (с 18,8 млрд тенге до 23,6 млрд тенге).

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Акимат Экономика Занятость
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам