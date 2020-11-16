Около тысячи человек обеспечит работой золотоизвлекательная фабрика в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Около одной тысячи новых рабочих мест будет создано на новой золотоизвлекательной фабрике, строительство которой ведется в Бурабайском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима Бурабайского района Асета Муздыбаева, выступившего на брифинге, с начала года в районе по основным социально-экономическим показателям обеспечена положительная тенденция роста (промышленность – 101,1%, сельское хозяйство – 111,8%, инвестиции – 105,6%, строительство жилья – 155,3%, среднемесячная заработная плата 125%).

В ходе реализации стратегии индустриально-инновационного развития обеспечен объем промышленного производства на сумму 48,9 млрд тенге. Индекс физического объема промышленной продукции составил 101,1 %.

«Рост объема производства обеспечен за счет увеличения продукции обрабатывающей промышленности на 15,4%, в том числе в металлургической промышленности на 19,4%, производство продуктов питания свыше 13%. Ведется строительство золотоизвлекательной фабрики первичных руд, производительностью 5 млн тонн в год (ТОО RG Processing). На ней будет создана одна тысяча новых рабочих мест. Запуск планируется в конце 2022 года», - отметил А. Муздыбаев.

По словам спикера, в Бурабайском районе в основной капитал вложены инвестиции в сумме 28,9 млрд тенге. При этом объем частных инвестиций увеличился по сравнению с предыдущим годом на 25,6% (с 18,8 млрд тенге до 23,6 млрд тенге).