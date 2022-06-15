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    Около трети побережья Англии может оказаться под водой

    15 Июня 2022, 17:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жителям Англии из-за повышения уровня моря к 2050 году возможно придется покинуть почти 200 тыс. объектов недвижимости, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    В опубликованном отчете Пола Сэйерса в международном журнале «Управление океаном и прибрежными районами» (Ocean and Coastal Management) сообщается, что около трети побережья Англии окажется под водой в связи с повышением уровня моря.

    Отмечено, что к 2050 году, при условии умеренного повышения уровня моря, вызванного увеличением температуры на 2 °C к 2100 году, до 160 тыс. объектов недвижимости будет находиться в зоне риска. При этом от 30 до 35 тыс. строений уже определены как опасные. Наибольшее количество зданий, подверженных риску затопления приходятся на Юго-Западную, Северо-Западную и Восточную Англию.

    В исследовании впервые рассматриваются места, где затраты на улучшение защиты могут быть слишком высокими или технически невозможными.

    Повышение уровня моря не только увеличивает риск наводнений на побережье, но и ускоряет береговую эрозию из-за более крупных волн.

    В настоящее время наводнения отмечаются в Турции и Южно-Африканской Республике.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Великобритания Мировые новости Вода
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