Около трех млн услуг было оказано в рамках соцмедстрахования в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В 2021 году медицинскую помощь населению Костанайской области оказывали 60 медицинских организаций – поставщиков Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на директора филиала Фонда Батырбека Нургалиева.

По информации Б. Нургалиева, ежегодно увеличивается финансирование организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению.

«Рост финансирования составил с 13,9 млрд тенге в 2019 году до 17,9 млрд тенге в 2021 году. Анализ показал, что пропорционально возросло количество оказанных услуг пациентам на уровне ПМСП. Если в 2019 году было оказано 1 млн 050 тысяч услуг, в 2020 году – 2,4 млн, в 2021 году – 2,9 млн услуг. Как положительный показатель можно отметить высокий уровень оказанных услуг детям –522 тысячи приемов на 100 тысяч человек, что выше среднереспубликанского показателя», - отметил он.

Увеличилось и финансирование услуг КТ, МРТ, соответственно, увеличилось и количество оказанных услуг в 2021 году в пять раз на 100 тысяч населения, и в 21 раз по детям, по сравнению с 2019 годом.

«Рост финансирования 2021 года к 2019 году составил более чем в четыре раза. Количество услуг на 100 тысяч населения возросло за этот период в девять раз по взрослому населению и по детям», - добавил Б. Нургалиев.

Также по информации фонда, по предоставлению стоматологических услуг населению произошел рост по сравнению с 2019 годом в 1,5 раза, с 269 до 528 тысяч услуг. Причем 81% услуг получили дети.

«За 12 месяцев 2021 года через каналы обратной связи в Филиал по Костанайской области поступило 760 жалоб на 44 медорганизации, за тот же период 2020 года поступило 242 жалобы на 30 медорганизаций. Рост жалоб произошел, прежде всего, по причине передачи функций единого оператора по работе с жалобами с Министерства здравоохранения на Фонд медицинского страхования», - пояснил Б. Нургалиев.

На первом месте по характеру вопросов жалобы на медицинскую организацию, что обусловлено отсутствием узких специалистов или диагностического оборудования, на втором месте - на получение услуг, входящих в пакет ГОБМП на платной основе, на третьем месте - на медицинского работника.