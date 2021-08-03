Около семи тысяч астанчан трудоустроены с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежедневно в столичный Центр занятости населения обращаются безработные. Подходящие вакансии ищут жители разного возраста и статуса, в том числе люди с ограниченными возможностями. Всего с начала года в поисках работы в Центр обратились 11 929 граждан, из них трудоустроились 6 955 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На сегодня Центр занятости населения, помимо государственных программ развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» и «Дорожная карта занятости на 2020 – 2021 гг», реализует ряд других программ, в том числе «Проект «Первое рабочее место». Это дополнительная мера содействия занятости с целью предоставления молодежи необходимых трудовых навыков и адаптации на первом рабочем месте. Участники этой программы - выпускники, ищущие работу впервые, безработные лица из числа молодежи не старше 29 лет, в том числе категории NEET, не имеющие опыта работы.

«Продолжительность программы составляет не менее 24 месяцев. Размер субсидии (заработной платы) в месяц из местного бюджета составляет 20 МРП – 58 340 тенге. Сегодня по этой программе государством трудоустроено 37 человек», - рассказал заместитель директора Центра занятости населения акимата города Нур-Султана Мурат Аманчиев.

Выпускникам вузов центр предлагает пройти молодежную практику, где они смогут получить первоначальный опыт работы после окончания университета по полученной специальности. Принять участие в программе можно в течение трех лет после завершения обучения в возрасте до 29 лет. Продолжительность не более 6 месяцев. Ежемесячная заработная плата составляет 25 МРП. В 2021 году в этом направлении Центром трудоустроено 497 человек.

А для безработных граждан, не требующих предварительной профессиональной подготовки, в центре предлагают общественные работы, имеющие социально полезную направленность, для обеспечения их временной занятостью. Продолжительность не более 12 месяцев, трудоустроено 2 387 человек. Заработная плата в размере не менее 2 МЗП (оклад – 85 000 тенге, к выдаче – 73 100 тенге).

Кроме того, социальные рабочие места создаются работодателем для трудоустройства безработных, в том числе членов малообеспеченных и многодетных семей, лиц, воспитывающих детей с инвалидностью и других лиц из числа социально уязвимых слоев населения с субсидированием их заработной платы. Продолжительность не более 12 месяцев. Ежемесячный размер субсидий составляет 35% от установленного размера заработной платы. Трудоустроено 164 человека.

По состоянию на 30 июля на учете Центра занятости состоит 5 252 безработных граждан. Между тем в столице дефицит кадров наблюдается в сфере здравоохранения. Среди самых востребованных вакансий в области медицины – врачи различных специализаций, медицинские сестры и медбратья, фармацевты. Немало свободных вакансий и в сфере торговли. Здесь особенно нужны продавцы, кассиры, менеджеры, супервайзеры и мерчендайзеры.

Топ-10 востребованных специальностей на сегодня в Нур-Султане:

Учителя разной категории

Воспитатели

Врачи

Бухгалтер

Водитель автомобиля

Воспитатель

Продавцы-кассиры

Инженеры

Электрогазосварщики

Монтажник.

Центром занятости населения регулярно проводятся ярмарки вакансий. Работодатели отмечают эффективность ярмарок, благодаря которым заметно увеличивается количество звонков и записи на собеседования. Средняя заработная плата трудящихся начинается от 120 000 тенге.

Во время пандемии и карантина услугами Центра занятости можно воспользоваться дистанционно. Для этого нужно зайти на сайт электронной биржи труда enbek.kz, пройти регистрацию и выбрать интересующую вакансию. Также на этом интернет-ресурсе можно воспользоваться услугой назначения социальных выплат в случае потери работы. Все подробности моно узнать у специалистов Центра занятости населения по телефонам: 57-88-88, 57-87-00, 8 777 116 82 76.