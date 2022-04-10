Около пяти тысяч водителей наказали за тонировку стекол в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за неправильную тонировку автостекол наказано около 5 тысяч автолюбителей, а за использование телефона во время движения к ответственности привлечено около 3 тысяч водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента полиции Алматинской области, наибольшее количество нарушений допущено пешеходами, в отношении которых составлено 9310 административных протоколов. Наиболее частым нарушением среди водителей оказалась незаконная тонировка стекол передней части машин. За неправильную тонировку автостекол наказано около 5 тысяч автолюбителей. Кроме того, за использование телефона во время движения к ответственности привлечено около 3 тысяч водителей.

Серьезной проблемой также остается пьянство за рулем. В употреблении алкоголя при управлении автотранспортом уличены 340 водителей. Материалы по нарушителям рассмотрены в судебном порядке с применением жестких мер согласно действующему законодательству - лишение водительских прав и административного ареста.

«Усиление контроля с нашей стороны связано прежде всего с увеличением автотранспорта в регионе. Участники дорожного движения, как водители, так и пешеходы, должны исполнять предъявляемые требования безопасности на дорогах. Выказывать друг другу уважение. При строгом соблюдении ПДД риск дорожно-транспортных происшествий значительно минимизируется, что в итоге минимизирует и количество человеческих жертв, и пострадавших в дорожных авариях», - отметил начальник адмпрактики УАП ДП Алматинской области Саят Ибраимов.