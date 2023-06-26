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    Около пяти тонн мусора собрали трудовые отряды «Жасыл ел» на водных каналах Тараза

    26 Июня 2023, 08:20

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Трудовые отряды «Жасыл ел» активно работают на благоустройстве парков, скверов и мест отдыха в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Жамбылской области стартовал летний сезонный проект трудовых отрядов «Жасыл ел», созданных при молодежном ресурсном центре города Тараза.

    В рамках проекта планируется обеспечить на основании трудового договора сезонной работой, с марта по ноябрь, 350 молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет.

    Уже сейчас на городских объектах, в мероприятиях по благоустройству и защите окружающей среды, занято около 200 молодых людей.

    В областном центре трудовые отряды «Жасыл ел» работают по благоустройству в парках Кайрата Рыскулбекова и «Женис», а также на очистке водных каналов в седьмом микрорайоне. Их усилиями собрано и вывезено к местам складирования отходов до пяти тонн мусора.

    По словам координатора проекта, руководителя областного штаба трудовых отрядов «Жасыл ел» Ермека Кипчақбаева, в рамках проекта будут организованы мероприятия различного формата, направленные на формирование экологической культуры среди молодежи, в том числе патриотические акции, турнир по мини-футболу среди юношей трудовых отрядов «Жасыл ел». Организуются соревнования по волейболу среди девушек.

    Основная задача проекта «Жасыл ел» - приобщение молодежи к общественно полезному труду, сезонная занятость молодежи, в том числе безработной, благоустройством и озеленением населенных пунктов, решением экологических проблем. Проект также преследует цель формирования культуры бережного отношения к окружающей среде, повышение гражданской активности молодежи, отметил спикер.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Экология
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