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      Экология

    Около пяти тонн мусора и сетей собрали на Каспии

    29 Сентября 2022, 21:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Экологи очистили акваторию Каспия от брошенных рыболовных сетей и мусора на пути миграции тюленя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Институтом гидробиологии и экологии проведено обследование и очищение от брошенных рыболовных сетей и мусора северного побережья полуострова Тупкараган и прилегающей акватории залива Мангистау. Всего удалось собрать около пяти тонн.

    «Цель мероприятия состоит в обследовании и очищении от брошенных рыболовных сетей и мусора, располагающихся на путях миграции каспийских тюленей в акватории и на побережье моря у Тюленьих островов (преимущественно острова Кулалы), как одного из основных потенциальных лежбищ эндемичного вида», - сообщили в пресс-службе управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области. Обследование и очищение проводилось совместно с управлением рыбной инспекции Мангистауской области и НПО «Эко Мангистау». Оценку объема и передачу на утилизацию брошенных рыболовных сетей и морского мусора осуществляло ТОО «Eco Waste Aqtau».

    Фото: www.lada.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экология Мангистауская область Каспийское море
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