Около полутысячи волонтеров помогают следить за порядком на улицах Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Около полутысячи волонтеров помогают следить за порядком на улицах Уральска, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

В городе усилена охрана важных государственных объектов. На помощь полицейским в эти дни пришли народные дружины. Около полутысяч волонтеров помогают следить за порядком на улицах Уральска.

«В связи со сложившейся ситуации в стране, приняли решение подключиться к народным дружинам. Сейчас находимся здесь, помогаем, чем можем», - отметил заместитель директора завода Артур Латыпов.

Во всех районах волонтеры раздают листовки. Пока не завершится режим чрезвычайного положения, каждый день волонтеры будут проводить эту работу.

Ранее сообщалось , что в ЗКО задержаны лица, принимавшие участие в мародерстве в ходе беспорядков в Алматы.