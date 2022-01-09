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    Около полутысячи волонтеров помогают следить за порядком на улицах Уральска

    9 Января 2022, 19:24

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Около полутысячи волонтеров помогают следить за порядком на улицах Уральска, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    В городе усилена охрана важных государственных объектов. На помощь полицейским в эти дни пришли народные дружины. Около полутысяч волонтеров помогают следить за порядком на улицах Уральска.

    «В связи со сложившейся ситуации в стране, приняли решение подключиться к народным дружинам. Сейчас находимся здесь, помогаем, чем можем», - отметил заместитель директора завода Артур Латыпов.

    Во всех районах волонтеры раздают листовки. Пока не завершится режим чрезвычайного положения, каждый день волонтеры будут проводить эту работу.

    Ранее сообщалось , что в ЗКО задержаны лица, принимавшие участие в мародерстве в ходе беспорядков в Алматы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Волонтёрство ЧП-2022
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