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    Около полумиллиона жителей Шымкента получили соцвыплаты из-за потери работы во время карантина

    19 Августа 2020, 18:34

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова посетили Центр занятости города Шымкента. Парламентарии обсудили меры поддержки семьям, оказавшимся в сложном финансовом положении из-за карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Специалисты Центра сообщили, что оперативно обрабатывают поступающие заявки на оказание адресной социальной помощи. С момента начала режима ЧП более полумиллиона шымкентцев потеряли возможность зарабатывать. Практически все безработные, подавшие документы, получили денежные компенсации от государства. В общей сложности на поддержку горожан было выделено 19,9 миллиардов тенге.

    Сенаторы заявили, что, несмотря на снятие карантина, нужно и дальше помогать населению через трудоустройство и оперативное решение возникающих социальных проблем, а также чутко реагировать на обращения людей.

    В Центре занятости сообщили, что после введения повторных карантинных ограничительных мер, к ним поступило более 26 тысяч заявок от работодателей на 33 тысячи человек. В то же время, Центром оказана материальная помощь ещё 141,5 тысяче горожан на общую сумму 6 миллиардов тенге.

    Сенаторы также обратились к представителям акимата и благотворительных организаций с просьбой не прекращать оказывать продовольственную помощь малообеспеченным и многодетным семьям.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Alem Barysy Шымкент
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