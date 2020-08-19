Около полумиллиона жителей Шымкента получили соцвыплаты из-за потери работы во время карантина

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова посетили Центр занятости города Шымкента. Парламентарии обсудили меры поддержки семьям, оказавшимся в сложном финансовом положении из-за карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Специалисты Центра сообщили, что оперативно обрабатывают поступающие заявки на оказание адресной социальной помощи. С момента начала режима ЧП более полумиллиона шымкентцев потеряли возможность зарабатывать. Практически все безработные, подавшие документы, получили денежные компенсации от государства. В общей сложности на поддержку горожан было выделено 19,9 миллиардов тенге.

Сенаторы заявили, что, несмотря на снятие карантина, нужно и дальше помогать населению через трудоустройство и оперативное решение возникающих социальных проблем, а также чутко реагировать на обращения людей.

В Центре занятости сообщили, что после введения повторных карантинных ограничительных мер, к ним поступило более 26 тысяч заявок от работодателей на 33 тысячи человек. В то же время, Центром оказана материальная помощь ещё 141,5 тысяче горожан на общую сумму 6 миллиардов тенге.

Сенаторы также обратились к представителям акимата и благотворительных организаций с просьбой не прекращать оказывать продовольственную помощь малообеспеченным и многодетным семьям.