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    Около половины скота находится в личных подсобных хозяйствах – Минсельхоз

    7 Февраля 2022, 15:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около половины скота находится в личных подсобных хозяйствах. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе презентация законопроекта «О личном подсобном хозяйстве» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Около половины скота находится в ЛПХ. По сути дела, этот огромный биологический актив работает на уровне натурального хозяйства и не охвачен никакими технологическими процессами, хотя здесь заложен большой потенциал, позволяющий повысить эффективность производства и получать дополнительные доходы для роста жизненного уровня сельчан», - сказал Ербол Карашукеев.

    Глава МСХ добавил, что с учетом всех вышеуказанных моментов и в соответствии с поручением Главы государства, разработан законопроект «О личном подсобном хозяйстве».

    «Здесь хотелось бы подчеркнуть, что из постсоветских государств только у нас в Казахстане нет отдельного закона, который регулировал бы деятельность ЛПХ», - отметил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Минсельхоз Сельское хозяйство
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