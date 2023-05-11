Около полкилограмма героина изъяли у жительницы Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 52-летняя жительницы Караганды добровольно выдала полицейским 448 граммов героина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности УП города установлена 52-летняя женщина.

«При обыске подозреваемая добровольно выдала три свертка героина общим весом 448 граммов. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК. Подозреваемая водворена в ИВС. Проводится расследование», - говорится в сообщении полиции.



