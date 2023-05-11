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    Около полкилограмма героина изъяли у жительницы Караганды

    11 Мая 2023, 15:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 52-летняя жительницы Караганды добровольно выдала полицейским 448 граммов героина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности УП города установлена 52-летняя женщина.

    «При обыске подозреваемая добровольно выдала три свертка героина общим весом 448 граммов. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК. Подозреваемая водворена в ИВС. Проводится расследование», - говорится в сообщении полиции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Борьба с наркотиками Караганда
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