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    Около миллиона парижан и туристов собралось на Елисейских полях

    1 Января 2023, 19:12

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. В новогоднюю ночь около 1 млн человек собралось на Елисейских полях в г.Париже для встречи Нового года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным французских властей, вечером в субботу большое количество местных жителей и туристов собралось на сверкающем и многолюдном проспекте г.Парижа.

    Елисейские поля или Шанз-Элизе – центральная улица Парижа, одна из главных магистралей 8-го округа французской столицы.

    От Площади Согласия до Триумфальной арки на Елисейских полях парижане и туристы заполнили два километра центральной улицы города с деревьями с красочной иллюминацией.

    При этом мэрия ранее ожидала сбора 500 тысяч человек. В 2019 году до пандемии COVID-19, одну из красивых улиц мира посетило в новогоднюю ночь около 250 тысяч человек, в 2018 году - 300 тысяч и 500 тысяч в 2017 году.

    Как пишет французская пресса, на закрытом для движения проспекте толпа проходит через контрольно-пропускные пункты: людей и сумки обыскивают, бутылки с водой опорожняют, бутылки с шампанским изымают, продажу алкоголя на вынос и его употребление запрещают до утра понедельника в течение всего периметра гуляний.

    За несколько секунд до полуночи сотни тысяч рук подняли руки, снимая на телефон начало фейерверка. Кроме того, французская пресса пишет, что в новогоднюю ночь температура была выше обычной – около 15 градусов тепла.

    За порядком на Елисейских полях следило значительное количество полиции. Так, в канун Нового года во Франции было мобилизовано около 90 тысяч полицейских и жандармов, в том числе 5,4 тысяч в самом Париже.

    Фото paris-life.info

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Туризм Франция Мировые новости
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