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    Около миллиона фальшивых долларов уничтожены в Алматы

    7 Декабря 2021, 22:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники территориального департамента Агентства по городу Алматы в присутствии специальной комиссии произвели уничтожение фальшивой иностранной валюты в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

    Иностранная валюта изъята в сентябре 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

    Сотрудниками проведен контрольный закуп, в ходе которого задержан житель города Т.Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму 293 тысячи долларов США.

    По данным следствия, Т.Калиев с сентября по ноябрь 2020 года неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом 100 долларов США.

    В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тысяч поддельных долларов.

    Приговором суда Т. Калиеву назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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