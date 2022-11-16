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    Около миллиона человек достигнет к 2050 году население Актобе

    16 Ноября 2022, 01:21

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе разработан новый генеральный план развития города до 2050 года. Генплан был рассмотрен на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В генеральном плане Актобе определены основные принципиальные направления развития областного центра. Прогнозируется, что к 2050 году Актобе будет одним из крупнейших городов Казахстана с численностью населения в 950 тысяч человек.

    «950 тысяч - это по самым скромным подсчетам. Генеральный план учитывает все потребности активно растущего города и позволит создать комфортную среду для жителей. Все детали и расчеты уже согласованы с городскими и областными службами. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта генерального плана», - сообщила директор проектно-градостроительного ТОО «Урбостиль» Любовь Нысанбаева.

    Аким области Ералы Тугжанов подчеркнул важность обсуждаемого документа и его реализации.

    «Основной вопрос, требующий безотлагательного решения - устранение дефицита газа, возникшего из-за высокой загруженности существующих газораспределительных сетей. Не будет достаточного объема газа - не будет развития города», — отметил Ералы Тугжанов.

    В целях решения данного вопроса в настоящее время рассматриваются вопросы финансирования проекта по строительству 3 нитки газопровод-отвода от магистрального газопровода «Бухара-Урал».

    Также по-прежнему в приоритете решение текущих вопросов по благоустройству города. В частности, перед акиматом города Е.Тугжановым была поставлена задача по усилению мероприятий по санитарной очистке территорий, обеспечению улиц освещением, установке остановочных павильонов общественного транспорта.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Акимат Актобе
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