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    Около двух тысяч квартир арендного и кредитного жилья введут в Павлодарской области

    3 Ноября 2021, 12:57

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала 2021 года в Павлодарской области ввели в эксплуатацию 10 домов на 726 арендных и кредитных квартир, восемь из них по программе «Нұрлы жер» и два – по «Дорожной карте занятости». Новое жилье сдали в Павлодаре, Экибастузе и Железинском районе. Еще 7 домов планируют сдать до конца года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление строительства.

    «В городе Павлодаре - четыре кредитных на 571 квартиру, в Экибастузе - два арендных без права выкупа на 144 квартиры, в Аксу - один арендный без права выкупа на 80 квартир», - сообщили в управлении.

    Кроме этого, для распределения среди очередников в этом году планируют приобрести еще 319 квартир. 113 из них уже куплены.

    «За счет средств областного бюджета в 2021 году для переселенцев микрорайона Алюминстрой в микрорайон Сарыарка города Павлодара предусмотрено строительство двух жилых домов на 252 квартиры, из которых один, на 108 квартир, введен в эксплуатацию. Также за счет областного бюджета было начато строительство двух домов в общем на 215 квартир в Павлодаре и Аксу, со сроком завершения в 2022 году», - проинформировали в управлении строительства Павлодарской области.

    Завершить строительство в микрорайоне Сарыарка намерены в будущем году с вводом трех домов на 216 квартир. В другом новом микрорайоне Павлодара – Достык - планируют ввести четыре кредитных дома на 467 квартир, а в Экибастузе – три дома на 288 квартир.

    Всего в 2021 году в Павлодарской области запланирован ввод 445 тысяч квадратных метров жилья, или почти на 20% больше прошлогоднего. Перспектива на 2022 год - 471 тысяча квадратных метров.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Строительство Жилье
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