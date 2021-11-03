Около двух тысяч квартир арендного и кредитного жилья введут в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала 2021 года в Павлодарской области ввели в эксплуатацию 10 домов на 726 арендных и кредитных квартир, восемь из них по программе «Нұрлы жер» и два – по «Дорожной карте занятости». Новое жилье сдали в Павлодаре, Экибастузе и Железинском районе. Еще 7 домов планируют сдать до конца года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление строительства.

«В городе Павлодаре - четыре кредитных на 571 квартиру, в Экибастузе - два арендных без права выкупа на 144 квартиры, в Аксу - один арендный без права выкупа на 80 квартир», - сообщили в управлении.

Кроме этого, для распределения среди очередников в этом году планируют приобрести еще 319 квартир. 113 из них уже куплены.

«За счет средств областного бюджета в 2021 году для переселенцев микрорайона Алюминстрой в микрорайон Сарыарка города Павлодара предусмотрено строительство двух жилых домов на 252 квартиры, из которых один, на 108 квартир, введен в эксплуатацию. Также за счет областного бюджета было начато строительство двух домов в общем на 215 квартир в Павлодаре и Аксу, со сроком завершения в 2022 году», - проинформировали в управлении строительства Павлодарской области.

Завершить строительство в микрорайоне Сарыарка намерены в будущем году с вводом трех домов на 216 квартир. В другом новом микрорайоне Павлодара – Достык - планируют ввести четыре кредитных дома на 467 квартир, а в Экибастузе – три дома на 288 квартир.

Всего в 2021 году в Павлодарской области запланирован ввод 445 тысяч квадратных метров жилья, или почти на 20% больше прошлогоднего. Перспектива на 2022 год - 471 тысяча квадратных метров.