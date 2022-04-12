08:29, 12 Апрель 2022 | GMT +6
Около двух тысяч казахстанцев продолжают лечение от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции, по состоянию на 12 апреля, продолжают получать 1 972 человек (976 КВИ+ и 996 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram -канал МВК по нераспространению COVID-19.
В стационарах находится 204 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 768 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 24 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациентов.
Как сообщалось ранее, 11 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки, 151 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.