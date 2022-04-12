РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:29, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Около двух тысяч казахстанцев продолжают лечение от коронавируса

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции, по состоянию на 12 апреля, продолжают получать 1 972 человек (976 КВИ+ и 996 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram -канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В стационарах находится 204 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 768 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 24 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациентов.

    Как сообщалось ранее, 11 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки, 151 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!