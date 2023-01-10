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    Около двух тысяч дорожных рабочих вышли на уборку снега в Астане

    10 Января 2023, 20:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице в эти дни выпало немало осадков, в городе установились сильные морозы. Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме. С начала зимнего периода из города вывезли более 1,7 млн кубометров снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    С утра 10 января на уборку улиц столицы от снега и наледи вышли почти 2 тысячи дорожных рабочих, задействовано свыше тысячи единиц спецтехники.

    В ночь с 9 на 10 января из города вывезли 1 673 кубометра снега или объем 204 большегрузов.

    С начала зимнего периода на снежные полигоны вывезли более 1,7 млн кубометров снега или более 138 тысяч рейсов.

    В акимате напомнили, что жителям и гостям столицы следует помнить о правилах безопасности при гололеде и не находиться долгое время на улице.

    Фото: gov.kz
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