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    Около двух млрд тенге субсидий выплатили перевозчикам в Петропавловске

    22 Декабря 2022, 20:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске перевозчикам за год выплатили свыше 1,9 млрд тенге субсидий. На встрече с населением аким города Руслан Анбаев отметил, что тариф на общественный транспорт не менялся с 2017-го года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Субсидии перевозчики получают за социально значимые маршруты. Таких в Петропавловске 19.

    «Все они субсидируются при условии наличия электронной системы оплаты проезда. С начала года перевозчикам выплатили более 1,9 млрд субсидий, в том числе около 48 млн тенге - компенсация за льготный проезд граждан. У нас проезд составляет 80 тенге. Тариф не повышался с 2017-го года. Мы знаем, что в других городах, в Костанае, например, с 1-го января тариф составит 100 тенге при безналичном расчете и 170 - наличными. Мы будем увеличение тарифа обсуждать с общественностью, через диалог с населением. Но прошу отнестись с пониманием. Рост произошел на все. Есть анализ. ГСМ в два раза подорожал. Растут цены на запасные части», - сказал Р.Анбаев.

    Ранее сообщалось, что высокая нагрузка на бюджет из-за субсидий вынудила местные власти повысить тариф на внутриобластные маршруты. Проект постановления рассматривали на общественном совете.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экономика Транспорт
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